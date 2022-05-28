МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доля юаня в глобальных торговых операциях может за несколько лет вырасти в 5 раз — до 15%, однако чтобы такой сценарий реализовался необходим ряд факторов, в том числе снятие барьеров внутри Китая для трансграничных потоков капитала, оценил для РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Экспортеров призвали избавляться от евро как от токсичной валюты

"С текущих 3-4% суммарного внешнеторгового оборота за несколько лет эта доля может вырасти до 15%, но за год такие изменения не происходят", — считает эксперт.

"Для обоснования цифры 15% достаточно учесть связанный с европейскими санкциями ожидаемый рост доли товарного импорта из Китая в РФ хотя бы до одной трети, а также дальнейшее органическое изменение валютной структуры во взаимной торговле, состоящее в первую очередь в продолжении тренда на снижение доли доллара", — добавил Куликов.

Он полагает, что юань — валюта, которая будет набирать обороты в мировой торговле и глобальных финансах.

"Это предопределено уже хотя бы долей Китая в мировой экономике и ее положением в глобальных производственных цепочках, но подобные изменения, как показывает практика, требуют времени в масштабах десятилетий. Наличие серьезных внутрикитайских барьеров на трансграничные потоки капитала замедляет по-настоящему широкое распространение юаня, но в перспективе это вполне может поменяться", — резюмирует эксперт.