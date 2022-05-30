МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Санкции США против предприятий росссийской алмазодобывающей отрасли поставили под удар тысячи рабочих мест в Индии и нанесли урон всему рынку. Об этом заявил президент профсоюза алмазной промышленности штата Гуджарат Рамеш Зилария. СМИ: мировой рынок алмазов рушится из-за антироссийских санкций

В начале апреля администрация президента Джо Байдена ввела санкции в отношении российского горнодобывающего гиганта "Алроса", поставляющего около трети мирового объема драгоценных камней. Эти ограничения привели к панике в целой отрасли. В настоящий момент бизнес пытается найти обходные пути, например через Индию – крупнейшего в мире экспортера, который ограняет девять из десяти камней.

"Западные страны… заявили: вы должны убедиться, что алмазы, которые вы обрабатываете, не российского происхождения. Это серьезно отразилось на алмазной промышленности Индии, и предприятия отрасли в Гуджарате были вынуждены сократить производство", — отметил Зилария.

В Гуджарате расположен город Сурат, который славится как один из крупнейших в мире центров огранки алмазов.

Индия продолжает экспортировать полученные до санкций российские алмазы в США, но они, как ожидается, закончатся к началу июня. Как отмечали ранее представители отрасли, потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе несет большие риски для производства: это ставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и нанесет удар по крупным торговым центрам по всему миру.

"Политика сокращения производства оказала прямое влияние на работников алмазной отрасли, из-за чего, с одной стороны, растет инфляция, а с другой – падает зарплата сотрудников, что вынуждает многих из них покончить жизнь самоубийством", — заявил Зилария.

Представители профсоюза Гуджарата недавно провели встречу с членами правительства штата, чтобы обсудить пути выхода из кризиса и разработать пакет экономической помощи пострадавшим от антироссийских санкций работникам отрасли.

ДЕФИЦИТ НАСТУПИТ ОСЕНЬЮ

В введенных санкциях есть лазейка, которая позволяет алмазам из России попадать на американский рынок при условии, что они были огранены в третьей стране. Между тем несколько индийских предприятий отметили, что их клиенты на Западе отказываются принимать "проблемные" российские камни из-за ситуации на Украине.

Корпорация De Beers, второй после "Алросы" крупнейший добытчик алмазов, уже заявила, что ей будет трудно нарастить поставки на мировые рынки, чтобы восполнить грозящий в будущем дефицит.

"На текущий момент производители бриллиантов во всем мире постепенно отказываются от российских алмазов из-за давления со стороны потребителей и желания розничных продавцов заверить своих покупателей, что продаваемые им камни добыты не в России", — прокомментировала агентству отраслевой аналитик Эдан Голан.

По ее словам, сегодня дефицита на рынке необработанных алмазов еще не наблюдается, но ситуация изменится к началу осени, когда спрос на драгоценные камни в преддверии ноябрьских и декабрьских праздников начнет стремительно расти.