МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник утром поднимается на 6% — до 30,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. МВД согласовало механизм ареста и хранения конфискованных криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.24 мск дорожал на 6% — до 30,73 тысячи долларов. Ранее цена достигала максимальной отметки в 30 928,71 доллара.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,9% — до 30,67 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина вернулась к росту после восьми недель снижения подряд. За этот период криптовалюта подешевела в 1,6 раза — до 29 тысяч с 45,8 тысячи долларов. С начала мая биткоин подешевел на 18,5%, а с начала весны криптовалюта потеряла почти 30% своей стоимости — тогда ее цена составляла 43,2 тысячи долларов.