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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837020357.html
Биткоин подорожал на 6%
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. Цена биткоина в понедельник утром поднимается на 6% — до 30,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 30.05.2022
криптовалюты, рынки, финансы, экономика, новости, криптовалюта, биткоин, binance
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник утром поднимается на 6% — до 30,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.24 мск дорожал на 6% — до 30,73 тысячи долларов. Ранее цена достигала максимальной отметки в 30 928,71 доллара.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,9% — до 30,67 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина вернулась к росту после восьми недель снижения подряд. За этот период криптовалюта подешевела в 1,6 раза — до 29 тысяч с 45,8 тысячи долларов. С начала мая биткоин подешевел на 18,5%, а с начала весны криптовалюта потеряла почти 30% своей стоимости — тогда ее цена составляла 43,2 тысячи долларов.