МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ, сообщает пресс-служба регулятора. Эксперт оценил причины роста вложений россиян в акции в марте

"Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков", — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Также отмечается, что несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие акции сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги.