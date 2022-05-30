МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов понедельника уверенно растет на порядка 0,7%, долларовый индекс РТС показывает рост на 1,3%, следует из данных торговой площадки. Курс рубля растет к доллару и евро в начале торгов понедельника

К 10.05 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,69%, до 2424,29 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1148,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 66,54 рубля, курс евро — на 34 копеек, до 69,34 рубля.