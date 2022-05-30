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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837020596.html
Российский рынок акций растет на старте торгов
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Российский рынок акций на старте торгов понедельника уверенно растет на порядка 0,7%, долларовый индекс РТС показывает рост на 1,3%, следует из данных торговой площадки. К 10.05... ПРАЙМ, 30.05.2022
акции, рынки, новости, акции, россия, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов понедельника уверенно растет на порядка 0,7%, долларовый индекс РТС показывает рост на 1,3%, следует из данных торговой площадки.
К 10.05 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,69%, до 2424,29 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1148,94 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 66,54 рубля, курс евро — на 34 копеек, до 69,34 рубля.