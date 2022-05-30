МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 23 копейки — до 66,47 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 69,68 рубля.

Максимально доллар уже опускался до 66,05 рубля, а евро — до 68,65 рубля.