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https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837020620.html
Курс рубля растет к доллару и евро в начале торгов понедельника
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https://россиясегодня.рф
. Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 30.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 23 копейки — до 66,47 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 69,68 рубля.
Максимально доллар уже опускался до 66,05 рубля, а евро — до 68,65 рубля.