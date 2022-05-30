МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Акции ФСК ЕЭС падают на 8,3% после рекомендации кабмина РФ не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи. Акции "Роснефти" упали в цене после роста более чем на 3%

К 10.40 акции ФСК ЕЭС дешевеют на 8,33% — до 10,28 копейки. Максимально котировки опускались на 13,34% — до 9,7 копейки.

Правительство России дало распоряжение Минфину, Минэнерго и Росимуществу не предусматривать выплату дивидендов по акциям ФСК ЕЭС по результатам 2021 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу вечером на официальном интернет-портале правовой информации.