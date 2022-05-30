МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за фондовыми рынками США и Азии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР показывают рост

По состоянию на 11.21 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,49%, до 7622,47 пункта французский CAC 40 — на 0,96%, до 6578,19 пункта, немецкий DAX — на 0,81%, до 14577,97 пункта.

Европейские котировки торгуются в понедельник с положительной динамикой, чему способствовали фондовые биржи АТР и США, которые завершили торги заметным ростом.

Росту индексов также способствует глобальный оптимизм. "Мировые фондовые рынки демонстрируют ралли, поскольку инвесторы размышляют о возможности возвращения экономики в прежнюю форму", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).