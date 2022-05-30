МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже в понедельник усилил рост, доллар опускался до 63,26 рубля, евро – до 65,27 рубля, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.21 мск падает на 3,10 рубля, до 63,60 рубля (опускался до 63,26 рубля), курс евро теряет 3,94 рубля, достигая 65,75 рубля (опускался до 65,27 рубля).