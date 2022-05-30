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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837021792.html
Курс рубля усилил рост на Московской бирже в понедельник утром
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. Курс рубля на Московской бирже в понедельник усилил рост, доллар опускался до 63,26 рубля, евро – до 65,27 рубля, следует из динамики торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 30.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже в понедельник усилил рост, доллар опускался до 63,26 рубля, евро – до 65,27 рубля, следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.21 мск падает на 3,10 рубля, до 63,60 рубля (опускался до 63,26 рубля), курс евро теряет 3,94 рубля, достигая 65,75 рубля (опускался до 65,27 рубля).