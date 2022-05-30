МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём в понедельник снижается на 1% — после мажорного открытия инвесторы затем оказались разочарованы отказом от выплаты дивидендов рядом компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "СПБ Биржа" переведет иностранные акции с торговых счетов на неторговые

Индекс Мосбиржи к 15.23 мск понижается на 0,98%, до 2384,24 пункта; при этом долларовый индекс РТС подскакивает на 7,6%, до 1220,10 пункта, из-за резкого укрепления рубля. Курс доллара расчётами "завтра" падает на 5,15 рубля, до 61,54 рубля, курс евро — на 6,34 рубля, до 63,35 рубля.

"Открывшись вверх, российские фондовые индикаторы некоторое время активно повышались, но вскоре их динамика разошлась из-за валютного фактора. Позитивом для рублевых активов выступило отсутствие согласия в ЕС по эмбарго на российскую нефть, тем более что речь идет исключительно об ограничениях, не связанных с трубопроводными поставками", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Но затем инвесторы по большей части были разочарованы дивидендными новостями, что привело к продаже многих бумаг, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В число компаний, решивших не выплачивать дивиденды по итогам года, вошли: ФСК ЕЭС, "Акрон", "Совкомфлот", "Черкизово", "Детский мир". В лидерах падения стоимости акций, соответственно, ФСК ЕЭС (-9,79%), "Акрон" (-2,86%), "Совкомфлот" (-2,55%), а также ММК (-4,4%), НЛМК (-3,76%), "Северсталь" (-3,36%) "Фосагро" (-2,47%), и префы Ozon (-3,93%).

Лидеры роста — акции "Газпрома" (+1,42%), ДВМП (+5,28%), НМТП (+3,22%), "Интер РАО" (+2,2%). Среди подорожавших бумаг можно отметить "Интер РАО", собрание акционеров которой должно принять решение в отношении дивидендов в течение дня, а также ДВМП и НМТП в связи с более позитивными, чем ожидались, данными контейнерных перевозок в апреле, отмечает Анна Михайлова из компании "Ингосстрах-инвестиции".

"Торги в США в понедельник проводиться не будут, а динамика рублевого рынка РФ будет зависеть в том числе от возможного объявления о новом пакете европейских санкций", — прогнозирует Кожухова.