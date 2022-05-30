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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837029565.html
Курс доллара упал на 4,43 рубля
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Рубль вырос в понедельник после трех торговых дней активного падения: доллар рухнул до 62,27 рубля, евро — до 64,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 30.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник после трех торговых дней активного падения: доллар рухнул до 62,27 рубля, евро — до 64,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 4,43 рубля — до 62,27 рубля, евро — на 5,39 рубля, до 64,3 рубля.