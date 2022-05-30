МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник после трех торговых дней активного падения: доллар рухнул до 62,27 рубля, евро — до 64,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,3%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 4,43 рубля — до 62,27 рубля, евро — на 5,39 рубля, до 64,3 рубля.