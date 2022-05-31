МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром несколько снижается, в основном на росте доходности американских госбондов как альтернативного направления "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары

По состоянию на 7.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,23 доллара, или на 0,12% до 1855,07 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,54% — до 21,852 доллара за унцию.

В целом золото в последние дни торгуется без серьёзных ценовых колебаний, так, накануне оно подорожало на 0,4%.

Негативом для золота в последний день весны в основном служит рост привлекательности альтернативных инвестиций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднималась до 2,842% с уровня предыдущего закрытия в 2,749%.