МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром несколько снижается, в основном на росте доходности американских госбондов как альтернативного направления "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,23 доллара, или на 0,12% до 1855,07 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,54% — до 21,852 доллара за унцию.
В целом золото в последние дни торгуется без серьёзных ценовых колебаний, так, накануне оно подорожало на 0,4%.
Негативом для золота в последний день весны в основном служит рост привлекательности альтернативных инвестиций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднималась до 2,842% с уровня предыдущего закрытия в 2,749%.