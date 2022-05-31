МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российская валюта показывает заметный рост в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, курс евро теряет 1,51 рубля, до 62,74 рубля.
В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро — до 62,18 рубля.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.