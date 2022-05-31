МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российская валюта показывает заметный рост в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций открыл торги вторника снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, курс евро теряет 1,51 рубля, до 62,74 рубля.

В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро — до 62,18 рубля.

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.