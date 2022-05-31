МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. На старте торгов во вторник ценные бумаги компании ПИК снижались на 2,01% на фоне новости о невыплате купонного дохода, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций открыл торги вторника снижением

К 10.20 мск акции ПИК теряют 1,41% и опускаются до уровня 545,5 рубля за бумагу. В пике акции падали на 2,01%, до 542,2 рубля.

В понедельник стало известно, что PIK Securities, являющаяся эмитентом еврооблигаций группы компаний ПИК с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купонного дохода по выпуску.

Как сообщил ранее журналистам вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин, эмитент дебютного выпуска еврооблигаций ПИК с погашением в 2026 году не получил денежные средства для выплаты купонного дохода в связи с техническими сложностями для осуществления такого платежа.