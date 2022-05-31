МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Снижение курса евро немного замедлилось во вторник днем после публикации данных об ускорении инфляции в еврозоне до рекордных 8,1%, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары

По состоянию на 12.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,073 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0777 доллара; курс доллара к иене растет до 127,94 иены со 127,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 101,74 пункта.

Евро продолжает дешеветь к доллару, однако темпы этого слегка замедлились после того, как Евростат сообщил об ускорении инфляции в еврозоне до 8,1% с 7,4% месяцем ранее (согласно предварительной оценке). Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

Инвесторы теперь оценивают дальнейшие вероятные шаги Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что в ближайшее время ЕЦБ будет осторожен, а его дальнейшие действия будут зависеть от макроэкономических прогнозов, которые регулятор опубликует на июньском заседании.

"Существенный пересмотр краткосрочной инфляционной стратегии… вероятен после того, как в июне будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег RBC Capital Markets в Лондоне Адам Коул (Adam Cole).