Фондовые индексы Франции и Германии демонстрируют падение в последний день весны
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии заметно снижаются в последний день весны на данных о рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 мск французский CAC 40 снижается на 0,9%, до 6503,25 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 14460,33 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,24%, до 7618,57 пункта.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке Евростата, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% месяцем ранее.
Инвесторы опасаются и дальнейшего ускорения инфляции, которое обусловлено главным образом удорожанием энергоресурсов. Тем временем стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара за баррель, впервые с 9 марта.
Пессимизму на рынках также способствовала статистика о неожиданном снижении ВВП Франции в прошлом квартале — на 0,2%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837037044.html