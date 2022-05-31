МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии заметно снижаются в последний день весны на данных о рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрыли последние торги весны в основном ростом

По состоянию на 12.47 мск французский CAC 40 снижается на 0,9%, до 6503,25 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 14460,33 пункта.

Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,24%, до 7618,57 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке Евростата, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% месяцем ранее.

Инвесторы опасаются и дальнейшего ускорения инфляции, которое обусловлено главным образом удорожанием энергоресурсов. Тем временем стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара за баррель, впервые с 9 марта.

Пессимизму на рынках также способствовала статистика о неожиданном снижении ВВП Франции в прошлом квартале — на 0,2%.