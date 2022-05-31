2022-05-31T14:07:11+03:00

2022-05-31T14:07:11+03:00

2022-05-31T14:07:11+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837038038.html

Мишустин изменил срок владения компаний собственными акциями

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. СРОК ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЯМИ СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ В РАМКАХ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА, БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО ДВУХ ЛЕТ — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

акции, рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60