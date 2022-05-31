МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. СРОК ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЯМИ СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ В РАМКАХ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА, БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО ДВУХ ЛЕТ — МИШУСТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837038038.html
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. СРОК ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЯМИ СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ В РАМКАХ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА, БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО ДВУХ ЛЕТ — МИШУСТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837038038.html
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