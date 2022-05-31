МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Частные инвесторы поддержали российский рынок акций после провала, вызванного продажами бумаг иностранцами в конце февраля, доля физлиц в общем объеме торгов достигла в марте-апреле 66% и теперь ситуация во многом зависит именно от их действий, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России. Меняется срок владения эмитентом акциями, выкупленными по buyback

"За довольно короткий период острой фазы (21-25 февраля – ред.) на рынке акций нерезиденты продали ценных бумаг на общую сумму 139,9 миллиарда рублей, что привело к снижению индекса Мосбиржи на 27,2%. Основную поддержку рынку в расчете на рост значительно упавших цен оказали физические лица, купившие акций на сумму 111,2 миллиарда рублей, и в меньшей степени НФО (24,8 миллиарда рублей)", — указывается в обзоре.

Отсутствие нерезидентов привело к сокращению объема торгов и росту значимости физических лиц на рынке акций, их доля в объеме торгов возросла с 43% в феврале до 66% в марте-апреле, подсчитали эксперты ЦБ.

"На текущий момент ситуация на рынке акций во многом зависит от действий частных инвесторов", — отметил регулятор.