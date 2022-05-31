МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника теряет 1,3% на фоне новых санкционных ограничений, индекс РТС также в минусе, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. ЦБ допустил введение отрицательных ставок по ряду валютных вкладов

Индекс Мосбиржи к 15.38 снижается на 1,32%, до 2368,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1210,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 57 копеек, до 61,67 рубля, курс евро — на 1,63 рубля, до 62,66 рубля.

"Основой для сегодняшнего торгового дня стали новости о так называемом шестом пакете санкций и о частичном нефтяном эмбарго. В совокупности с новостями об отключении Сбербанка от системы SWIFT это, по всей видимости, самые основные новости для российского фондового рынка", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", на старте сессии индекс Мосбиржи резко снизился из-за восходящего импульса рубля. Вскоре российская валюта нивелировала его, добавляет эксперт, вызвав восстановление рынка, но развить успех не удалось и он вернулся к дневному минимуму.

"Таким образом, валютный фактор продолжает играть ключевую роль в динамике индекса Мосбиржи. Дивидендные истории и корпоративные новости, хотя и вызывают сильные движения в отдельных акциях или даже целых секторах, не способны сформировать устойчивое движение фондовых индикаторов", — поясняет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами падения являются акции "Русала" (-4,94%), ФСК ЕЭС (-4,52%), "Сургутнефтегаз" (-4,39%), префы "Мечела" (-4,1%), "Полюса" (-3,8%), "Интер РАО" (-3,13%), "Лукойла" (-2,99%)

"По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, новые санкции "немедленно" коснутся более чем двух третей импортируемой ЕС российской нефти. Урсула фон дер Ляйен еще более категорична – по ее словам, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. Мы полагаем, что стратегически потеря европейского рынка существенно повлияет на добычу и экспорт нефти, что пока компенсируется высокими мировыми ценами", — отмечает Ольга Беленькая из ФГ "Финам".

В лидерах роста акции ТГК-1 (+5,63%), Polymetal (+4,55%), "Магнита" (+0,67%), расписки Ozon (-2,07%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Коррекция может продлиться до конца недели. Вероятно, она закончится в районе 2270–2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Сегодня не стоит ждать разворота тренда, индекс закроется в красной зоне, если не будет никаких положительных новостей", — прогнозирует Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

По мнению Романа Блинова из ИК "Русс-Инвест", на сегодня нет существенных триггеров для того, чтобы российский фондовый рынок продемонстрировал ускорение в ту или иную сторону. "Этот боковой дрейф даже сезон годовых отчетов и дивидендов не возбуждает, что неудивительно. В условиях глобальной неопределенности рынок, скорее всего, будет двигаться за курсом российского рубля, а тот пока думает, что именно должно быть "равновесным значением" для российской экономики", — предполагает он.