МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России обсуждает варианты допуска нерезидентов на торги Московской биржи, могут быть разные условия участия для инвесторов из дружественных и недружественных стран, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ допустил введение отрицательных ставок по ряду валютных вкладов

"Тема (допуска нерезидентов на Мосбиржу – ред.) обсуждается, вопрос еще окончательно не решен. Разные условия быть могут", — сказала Юдаева.

Банк России на фоне западных санкций принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка. Так, регулятор ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.