МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Сведения о том, какие именно и в каком количестве иностранные бумаги будут выделены на неторговый счет, клиенту предоставит брокер, пояснил на своем сайте Банк России, опубликовав соответствующий материал в рубрике "вопросы и ответы". Центробанк рассказал о развитии ситуации на российском рынке акций

"Информацию о том, сколько бумаг у вас будет выведено на неторговый счет, вам предоставит брокер. Также он перечислит наименования этих бумаг и пояснит, какие есть ограничения при распоряжении ими. Не будут торговаться только иностранные ценные бумаги, которые хранятся на счетах расчетного депозитария ("СПБ биржи") "Бест Эффортс Банк" в НКО АО НРД и заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями", — сообщил ЦБ.

В то же время, уточняет регулятор, Брокер вправе установить предельное количество бумаг для владельцев маленьких портфелей, которые не будут блокироваться. Например, у всех клиентов брокера 1000 бумаг, должно быть заблокировано 100 штук (10%). Не подлежат блокировке портфели до 20 штук. На клиентов с 20 и более бумагами приходится 800 штук. 100 бумаг, которые необходимо заблокировать, составляют 12,5% от 800. "Значит, у каждого клиента с 20 и более бумагами будет заблокировано по 12,5% от их общего количества в портфеле", — разъяснили в материале.

На сегодняшний день сложно определить какие-либо даты снятия ограничений по иностранным ценным бумагам, это зависит от действий международных депозитариев, оценивает регулятор. "При этом владельцы таких ценных бумаг сохраняют свое право собственности на них. Возможность распоряжаться причитающимися по ним выплатами и осуществлять сделки с ними на организованных торгах в прежнем режиме станет доступна по мере снятия ограничений международными депозитариями", — отмечается в пояснениях.

До этого момента можно распоряжаться заблокированными ценными бумагами, в том числе продать на внебиржевом рынке, использовать их в качестве залога, невозможно только продать ценные бумаги на биржевых торгах, добавляет ЦБ.

"Инвесторы не знают, где хранится актив, который они приобретают на биржевых торгах. Ограничение биржевых торгов заблокированными ценными бумагами позволит прервать цепочку купли-продажи такими бумагами, когда участники торгов и их клиенты не знают о том, что приобретают ценные бумаги, которые заблокированы в международном депозитарии", — резюмирует регулятор.