Стоимость меди падает в среду утром на укреплении курса доллара
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цена меди в среду утром снижается на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,34%, до 4,2692 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1%, до 9447,5 доллара, алюминия — на 3,51%, до 2787 долларов, цинка выросла на 0,33%, до 3913,5 доллара.
На рынке меди в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало укрепление доллара, индекс которого растет на 0,26%, до 102,2 пункта.
Тем не менее, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, с ослаблением антиковидных ограничений в Шанхае худшее может быть позади. "Китай вдвое снизит налоги на покупку некоторых легковых автомобилей с низким уровнем выбросов, что также, вероятно, приведет к увеличению спроса на металлы", — добавили эксперты.
https://1prime.ru/Financial_market/20220601/837047300.html