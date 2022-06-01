МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цена меди в среду утром снижается на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.03 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,34%, до 4,2692 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1%, до 9447,5 доллара, алюминия — на 3,51%, до 2787 долларов, цинка выросла на 0,33%, до 3913,5 доллара.

На рынке меди в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало укрепление доллара, индекс которого растет на 0,26%, до 102,2 пункта.

Тем не менее, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, с ослаблением антиковидных ограничений в Шанхае худшее может быть позади. "Китай вдвое снизит налоги на покупку некоторых легковых автомобилей с низким уровнем выбросов, что также, вероятно, приведет к увеличению спроса на металлы", — добавили эксперты.