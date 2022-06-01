МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает на старте торгов в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 63 копейки — до 62,13 рубля, евро — на 1,38 рубля, до 63,7 рубля.