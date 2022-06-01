МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Девяти российским компаниям, получившим разрешение продлить свои депозитарные программы за рубежом без ограничения по срокам, рекомендовано перевести их в дружественные страны, говорится в сообщении Минфина России. Центробанк рассказал о развитии ситуации на российском рынке акций

Всего разрешение сохранить депозитарные программы за пределами РФ получили 15 компаний из 19 обратившихся.

"Положительное решение о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами Российской Федерации принято по обращениям 15 эмитентов. В том числе в отношении депозитарных программ 9 эмитентов вынесено решение о возможности продолжения программ без ограничения срока их действия с рекомендацией перевода депозитарных программ в юрисдикции стран, не входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", — сообщил Минфин.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ рассмотрела все поступившие обращения 19 компаний о продолжении обращения депозитарных расписок за рубежом. Четырем компаниям было отказано.