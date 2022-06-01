МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую летнюю торговую сессию, когда снова стали доступны возможности коротких продаж, растёт чуть более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. "Газпром" оценил объем запасов газа в Европе

Индекс Мосбиржи к 15.38 мск растёт на 1,08%, до 2381,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1224,85 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" снижается в то же время на 25 копеек, до 61,24 рубля, курс евро — подскакивает на 1,75 рубля, до 64,07 рубля.

Сегодня на рынке акций снова стали доступны короткие позиции, а валюту можно покупать с плечом, и это будет способствовать увеличению ликвидности торгов, в том числе благодаря расширению возможностей арбитражных стратегий, включая хеджирование портфелей, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — акции Газпрома (+1,79%), Polymetal (+2,54%), "Яндекса" (+2,64%), ОГК-2 (+2,39%), МКБ (+1,98%), расписки X5 Group (+2,38%), VK (+1,37%), обыкновенные акции и префы Сбербанка (+2,95% и +1,87% соответственно).

Аналитики компании "Фридом Финанс" полагают, что акции Сбербанка дорожают на фоне возобновления продаж наличной валюты в отделениях банка с сегодняшнего дня, за исключением долларов и евро, а отключение от системы SWIFT не вызвало угрозы для работы.

"Акции Polymetal повышались второй день подряд без очевидных фундаментальных причин при том, что цены на золото и серебро пока не смогли развить краткосрочное восходящее движение", — добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Лидеры падения котировок — префы "Мечела" (-22,45%). Это происходит после сообщения о том, что эмитент не будет выплачивать годовых дивидендов, а сама новость вышла сразу после завершения вчерашних торгов в России, поясняет Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Также заметно дешевеют акции "Сегежи" (-4,09%), "Магнита" (-1,95%), "Северстали" (-1,54%), НЛМК (-1,52%).

Что касается "Северстали", то эксперты полагают, что это происходит из-за ожидания снижения производства компании в июне на 20-40%. По информации компании, часть оборудования уже находится в простое.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На мировых фондовых площадках в среду аппетит к риску был сдержанным, в то время как российский рынок восстанавливался более активно, несмотря на разрешение "коротких" продаж. Оптимистичный сигнал, но стоит посмотреть, как будут вести себя инвесторы в ближайшие дни: не исключено, что сейчас многие участники занимают наблюдательную позицию. В остальном объявление об очередном раунде санкций ЕС позади, что провоцирует краткосрочный оптимизм российских площадок", — прогнозирует Кожухова.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: 2300–2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1290 пунктов", — предполагают аналитики компании "Фридом финанс".

Шансы на перелом сегодняшнего оптимизма на отечественном рынке акций невелики, считает Манжос. "Ожидаем позитивного закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2370-2420 пунктов, с повышением в пределах 0,6%-2,7% по итогам дня", — полагает он.