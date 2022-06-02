МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Цена меди в четверг снижается на опасениях вокруг вспышек коронавируса в крупнейшем ее импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснила, почему США и Китай никогда "не утопят" друг друга

По состоянию на 7.59 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,1%, до 4,3205 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,55%, до 9499,5 доллара, алюминия снизилась на 2,19%, до 2726 долларов, цинка — на 1,25%, до 3864,5 доллара.

На рынке меди в четверг наблюдается отрицательная динамика. По данным СМИ, в некоторых городах Китая по-прежнему происходят вспышки коронавируса, что наводит на опасения за спрос на сырьевые товары.