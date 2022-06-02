МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минфин России готов урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям "Россия-2022" в связи с информацией о наличии у ряда владельцев требований по выплате дополнительных процентов, говорится в сообщении министерства. Минфин рекомендовал российским компаниям перевести депозитарные программы

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) ранее признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 году дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". Минфин сначала сообщил, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. Однако позднее заявил, что все же исполнил обязательства в долларах.

"Средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций. При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока", — говорится в сообщении Минфина РФ.

"Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022", — добавили в Минфине. Инвесторы могут направлять свои обращения в Минфин РФ и НРД. "Все обращения будут рассмотрены", — подчеркнули в министерстве.

Согласно материалам комитета по кредитным деривативам, в середине мая держатели евробондов "Россия-2022" подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска. Срок погашения бондов наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Условия выпуска предусматривают начисление процентов до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, говорится в материалах комитета.