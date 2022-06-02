МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль подвержен волатильности и после роста в начале торгов перешел к снижению к обеим инвалютам: доллар поднялся в район 61,8 рубля, евро — чуть выше 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Фьючерсы на газ в Европе торгуются на уровне среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск растет на 50 копеек, до 61,78 рубля, евро — на 74 копейки, до 65,12 рубля.

В начале торгов рубль укреплялся: доллар максимально падал до 60,88 рубля, евро — до 63,75 рубля.