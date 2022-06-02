МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Акции "Мосэнерго" отреагировали ростом на новость о рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга

На открытии торгов акции компании росли на 1,78%, до 1,91 рубля, после чего вернулись к уровню закрытия. На новости о дивидендах акции подскочили на 5,59% к уровню предыдущего закрытия — до 1,98 рубля. До этой отметки бумаги поднялись впервые с 31 марта.

К 10.53 мск акции "Мосэнерго" растут на 2,66% — до 1,93 рубля.

Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,22 рубля на акцию, сообщила компания ранее в четверг.