МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в четверг растут в рамках коррекции после снижения в течение двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо меняется на ожиданиях статданных по рынку труда в США

По состоянию на 11.24 мск французский CAC 40 растет на 0,95%, до 6479,98 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 14455,24 пункта.

Биржи Великобритании закрыты по случаю банковского выходного. Британский индекс FTSE 100 завершил торги среды снижением на 0,98%, до 7532,95 пункта.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается коррекционный рост после двухдневного снижения. Такой динамике способствовали данные об ускорении годовой инфляции в еврозоне до рекордных 8,1%.

Кроме того, инвесторы теперь сосредоточены на предстоящем заседании ОПЕК+ в ожидании определения перспектив акций энергетических компаний. "Основное внимание сегодня будет уделено заседанию ОПЕК+; если Саудовская Аравия будет добывать больше нефти, это может помочь снизить инфляцию, поэтому рынки будут ждать любых позитивных новостей для роста", — сказал агентству Блумберг управляющий портфелем акций Mapfre AM Томас Ньюджент (Thomas Nugent).