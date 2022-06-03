МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Котировки акции компании НЛМК как представителя металлургии РФ ускорили снижение и теряли почти 9% на фоне ещё большего падения стоимости акций "Северстали", непосредственно подпадающей по американские санкции, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Акции "Северстали" продолжают падение в пятницу

К 11.35 мск бумаги НЛМК падают в цене на 7,35%, до 126,24 рубля. А максимально они снижались в пятницу на 8,91%, до 124,12 рубля — впервые более чем за два года.

Бумаги российского металлургического сектора после новостей о санкциях США против "Северстали" попали под давление, поясняет аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

За счёт этого помимо "Северстали" и НЛМК сильно дешевеют еще и бумаги "Мечела" и ММК: обыкновенные акции "Мечела" на 3,5%, до 126 рублей, префы на 8,71%, до 139,85 рубля, акции ММК — на 5,7%, до 32,9 рубля.