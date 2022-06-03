МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции золотодобытчика Polymetal теряли в пятницу 10,85% стоимости и обновили многолетний минимум в условиях отсутствия особых новостей и при повышенном объёме торгов, следует из данных торговой площадки. Акции "Северстали" продолжают падение в пятницу

К 13.09 мск акции компании падают в цене на 7,72%, до 515,5 рубля за бумагу.

Максимально акции Polymetal дешевели сегодня на 10,85% и опускались до уровня 498 рублей, впервые с 9 сентября 2015 года.

Объём торгов к данному моменту составляет 536 миллионов рублей, при среднем дневном значении 120 миллионов.