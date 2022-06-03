2022-06-03T15:52:10+03:00
2022-06-03T15:52:10+03:00
2022-06-03T15:52:10+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220603/837077704.html
Акции "Яндекса" падают на фоне санкций Евросоюза
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АКЦИИ ЯНДЕКСА УПАЛИ НА 5% НА НОВОСТЯХ О САНКЦИЯХ ЕС ПРОТИВ СООСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ ВОЛОЖА — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 03.06.2022
акции, рынки, экономика, технологии, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. АКЦИИ ЯНДЕКСА УПАЛИ НА 5% НА НОВОСТЯХ О САНКЦИЯХ ЕС ПРОТИВ СООСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ ВОЛОЖА — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
Новость дополняется