МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции "Северстали" за последние два дня потеряли порядка 30% из-за риска того, что компания на фоне введенных против нее санкций может лишиться почти половины выручки, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. УАЗ не видит рисков для бизнеса из-за санкций Евросоюза

"За два дня падение акций в почти 30% — это логично, когда компания может потерять почти половину выручки из-за блокирующих санкций в отношении активов основного владельца (Алексея Мордашова). Основная проблема "Северстали" в том, что под ограничения попали большинство экспортных поставок даже не в недружественные, а в дружественные страны. Это очень важно потому, что все ключевые активы (Nordgold, "Севергрупп") попали в список санкционных активов", — отметил Абелев.

В четверг минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа.

Но сделки с "Северсталью" к концу лета могут свернуть не только американские лица, но и контрагенты из других стран из-за опасений, что они сами попадут под санкции США, пояснил аналитик.

"По сути это представляет блокирование на международную торговлю, пока роль доллара в международных расчетах доминирующая. Понятно, что "Северсталь" будет пытаться увеличивать свой экспорт в другие дружественные территории (Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия) и на внутренний рынок, который тоже сжимается из-за сокращения потребления. По разным оценкам, потребление на внутреннем рынке металлургической продукции может сократиться от 15% до 20%", — дополнил Абелев.

"Единственное, что, может быть, чуть лучше — это история с Nordgold, там можно продавать золото вне биржи. Но остальное — это проблема с поиском международных расчетов чисто технически. Понятно, что компания сейчас будет ориентироваться на внутренние расчеты, но это потеря почти половины выручки, отсюда и такая реакция на рынке", — заключил эксперт.