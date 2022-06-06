Цена меди коррекционно снижается после трехнедельного роста
Цена на медь падает на 1,5% в рамках коррекции после трехнедельного роста
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром заметно снижается в рамках коррекции после трехнедельного роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,43%, до 4,4145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,55%, до 9499,5 доллара, алюминия — упала на 2,19%, до 2726 долларов, цинка — на 1,25%, до 3864,5 доллара.
На рынке меди в понедельник утром наблюдается снижение стоимости почти на 1,5%. Такую динамику сырьевого металла можно объяснить коррекцией после трехнедельного роста. Так, за предыдущие три торговые недели медь подорожала почти на 7%.
Прошлому оптимизму инвесторов способствовали ожидания восстановления экономики Китая после снятия коронавирусных ограничений в Шанхае.