МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром заметно снижается в рамках коррекции после трехнедельного роста, свидетельствуют данные торгов. Saudi Aramco увеличила цены на нефть выше прогноза

По состоянию на 8.54 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,43%, до 4,4145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,55%, до 9499,5 доллара, алюминия — упала на 2,19%, до 2726 долларов, цинка — на 1,25%, до 3864,5 доллара.

На рынке меди в понедельник утром наблюдается снижение стоимости почти на 1,5%. Такую динамику сырьевого металла можно объяснить коррекцией после трехнедельного роста. Так, за предыдущие три торговые недели медь подорожала почти на 7%.

Прошлому оптимизму инвесторов способствовали ожидания восстановления экономики Китая после снятия коронавирусных ограничений в Шанхае.