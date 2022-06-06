МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник утром растет на 5% и торгуется выше отметки в 31 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. Цена меди коррекционно снижается после трехнедельного роста

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.39 мск дорожал на 5% — до 31,27 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,9% — до 31,22 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин начал неделю ростом, при этом с начала июня пока криптовалюта показывает снижение стоимости — на 1,7%.

Монета дешевела предыдущие три месяца подряд. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,17 тысячи долларов.