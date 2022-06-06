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2022
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Цена биткоина выросла в понедельник утром
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Цена биткоина в понедельник утром растет на 5% и торгуется выше отметки в 31 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже... ПРАЙМ, 06.06.2022
валюта, рынки, технологии, новости, цена, криптовалюты, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник утром растет на 5% и торгуется выше отметки в 31 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.39 мск дорожал на 5% — до 31,27 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,9% — до 31,22 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин начал неделю ростом, при этом с начала июня пока криптовалюта показывает снижение стоимости — на 1,7%.
Монета дешевела предыдущие три месяца подряд. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,17 тысячи долларов.