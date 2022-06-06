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https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837090076.html
Рубль падает в начале торгов понедельника
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Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро — почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже... ПРАЙМ, 06.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро — почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,8 рубля, на 10.08 мск растет на 35 копеек — до 61,30 рубля, евро поднимается на 13 копеек — до 64,87 рубля.
На старте торгов доллар понижался на 46 копеек, евро — на 85 копеек к рублю.