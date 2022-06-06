МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро — почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций перешел к снижению

Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,8 рубля, на 10.08 мск растет на 35 копеек — до 61,30 рубля, евро поднимается на 13 копеек — до 64,87 рубля.

На старте торгов доллар понижался на 46 копеек, евро — на 85 копеек к рублю.