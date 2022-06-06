МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за фондовыми рынками Азии, свидетельствуют данные торгов. СМИ: европейцы платят за экономическую войну США против России

По состоянию на 10.39 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1,24%, до 7626,28 пункта французский CAC 40 — на 0,89%, до 6542,73 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 14560,11 пункта.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается положительная динамика, чему способствует рост на азиатских биржах. Оптимизм инвесторов обусловлен ожиданиями восстановления экономики в Китае после коронавирусных ограничений.

Кроме того, поддержку индексам Европы оказывают акции энергетических компаний, которые дорожают на фоне роста цен на нефть. Так, бумаги Eni, TotalEnergies, Shell и BP подскакивают в цене на 1,33%, 1,43%, 0,87% и 2,28% соответственно.

Одним из главных событий для инвесторов на этой неделе станет заседание Европейского центробанка, результаты которого будут опубликованы в четверг. Рынки надеются получить векторы развития дальнейшего курса монетарной политики.