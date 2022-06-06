МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доллар растет к турецкой лире в понедельник утром — американская валюта торгуется на уровне 16,57 лиры, свидетельствуют данные торгов. Рубль падает в начале торгов понедельника

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний курса национальной валюты ускорилась тогда до 36%. В этом году центробанк Турции пока держит ставку неизменной — 14%.

Доллар закрыл предыдущую неделю на уровне 16,44 лиры. В понедельник утром американская валюта укрепилась до 16,57 лиры. Евро торгуется на уровне 17,78 лиры.

Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.