МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном показали рост после публикации сильной статистики по Китаю, свидетельствуют данные торгов. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

По итогам торгов южнокорейский индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги ростом на 1,28%, до 3236,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,32%, до 2073,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,71%, до 21653,9 пункта. Индекс Австралии S&P/ASX 200 снизился на 0,45%, до 7206,3 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,56%, до 27915,89 пункта.

Биржи Южной Кореи закрыты по случаю входного дня. Южнокорейский KOSPI завершил торги пятницы ростом на 0,44%, до 2670,65 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Композитный индекс в сфере промышленности и услуг поднялся до 42,2 пункта с 37,2 пункта в апреле.

Позитивная статистика по Китаю улучшила ожидания трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики, особенно в свете ослабления карантинных ограничений в стране.