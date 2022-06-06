МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, переняв динамику бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов. В США рассказали, какой шаг Путина поставит "мат" Европе

По состоянию на 14.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,79%, до 33148 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 12723,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 4149,5 пункта.

Оптимизму в понедельник способствуют статданные из Китая, которые поддержали надежды на развитие экономики в стране и в мире, в целом. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Кроме того, ослабление коронавирусных ограничений должно наладить цепочку поставок.

При этом аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе рынки останутся волатильными.

"Позитивные новости об экономической активности в Китае… могут принести пользу с точки зрения долгосрочных инвестиций, но в краткосрочной перспективе волатильность останется высокой", — отметила старший экономист AMP Capital Investors Диана Мусина (Diana Mousina), чье мнение приводит агентство Блумберг.