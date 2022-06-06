МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже выросло в мае на 0,482 миллиона человек — до 19,8 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали 1,9 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа "берет выходной" с 11 по 13 июня

"По итогам мая число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 19,8 миллиона (+482 тысяч за май), ими открыто 33,2 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке совершали 1,9 миллиона человек. Количество торговых дней в мае – 18", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в мае составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 27%, на спот-рынке валюты – 15,6%, на срочном рынке – 68,6%.

В мае 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (36,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 4,9% соответственно), акции "Норникеля" (11,5%), "Лукойла" (7,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,1%), акции "Роснефти" (4,3%), МТС (4,2%), "Яндекса" (3,6%) и НЛМК (3,3%).

По итогам мая количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 5,5 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 836,3 миллиарда рублей, в структуре оборота 88,6% составили сделки с акциями, 3,3% – с облигациями, 8,1% – с биржевыми фондами, сообщила Московская биржа.

Больше всего ИИС было открыто в Москве (608,4 тысячи), Московской области (339,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (264,4 тысячи). Лидирующие позиции занимают также Свердловская область (180,2 тысячи счетов), Башкирия (172,9 тысячи) и Краснодарский край (164,1 тысячи).