МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. По данным Комиссии по ценным бумагам (SEC) США, бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей. Акции компании после этого заявления снижаются на 3,92%. СМИ: Маск сократит штат Tesla на 10% и приостановит найм

"Twitter фактически отказался предоставить информацию, которую Маск неоднократно запрашивал с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить оценку спама и фальшивых аккаунтов на платформе компании… На данный момент Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии", — отмечается в материалах комиссии.

По состоянию на 16.59 мск акции Twitter падали на 3,92%.

Компания предложила предоставить дополнительные сведения о собственной методике проверки таких данных, что равносильно отказу от ответа на запрос Маска, сообщает комиссия. Кроме того, в связи с нарушением обязательств Twitter по договору о слиянии Маск имеет право не проводить сделку и расторгнуть договор.