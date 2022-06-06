МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доллар по отношению к иене в понедельник вечером торгуется в районе максимума с апреля 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые биржи растут на оптимизме из Китая

По состоянию на 17.54 мск курс доллара к иене рос до 131,31 пункта с уровня закрытия в 130,86 иены. На такой отметке показатель находится впервые с апреля 2002 года.

Курс евро к доллару рос до 1,0719 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0718 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 102,27 пункта.

На этой неделе валютные трейдеры находятся в ожидании ряда важных событий. Так, в четверг пройдет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Несмотря на то, что рынки не ожидают принятия решения по повышению ставки на этой неделе, заседание будет иметь важное значение для определения дальнейшего курса монетарной политики ЕЦБ.

Затем в пятницу будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%.