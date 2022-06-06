МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль слегка ослабел в понедельник в рамках консолидации: доллар поднялся до 61,02 рубля, евро — до 65,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар растет к иене до максимума за 20 лет

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 7 копеек, до 61,02 руб, евро — на 35 копеек, до 65,1 рубля.