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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837096955.html
Доллар на Мосбирже вырос до 61,02 рубля, евро — 65,1 рубля
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Рубль слегка ослабел в понедельник в рамках консолидации: доллар поднялся до 61,02 рубля, евро — до 65,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 06.06.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости, рубль, доллар, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Доллар на Мосбирже вырос до 61,02 рубля, евро — 65,1 рубля
Доллар завершил день на Мосбирже повышением до 61,02 рубля, евро - до 65,1 рубля
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль слегка ослабел в понедельник в рамках консолидации: доллар поднялся до 61,02 рубля, евро — до 65,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 7 копеек, до 61,02 руб, евро — на 35 копеек, до 65,1 рубля.