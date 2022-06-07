МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс иены к доллару рухнул до минимума за 20 лет

По состоянию на 8.54 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,43% — до 4,4145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,55% — до 9499,5 доллара, алюминия — упала на 2,19%, до 2726 долларов, цинка — на 1,25%, до 3864,5 доллара.

Во вторник снижению котировок меди способствует укрепление американской валюты. Индекс доллара растет на 0,29% — до 102,73 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая медь, менее привлекательными для покупки в других валютах.