МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник в ожидании череды заседаний мировых центробанков, которые, вероятно, будут повышать ставки, свидетельствуют данные торгов. Американский сенатор поставил Байдену за работу "единицу"

По состоянию на 14.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,66% — до 32696 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 12475,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 4088,5 пункта.

Инвесторы предпочитают не рисковать в свете грядущих заседаний крупнейших мировых центробанков. В четверг решение по ставке примет Европейский центральный банк, а на следующей неделе — Федеральная резервная система США.

Рынки предполагают, что регуляторы повысят процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Однако слишком резкое повышение может спровоцировать рецессию. На этом фоне аналитики ожидают сохранения повышенной волатильности на рынках.

"Мы будем колебаться все лето", — сказала агентству Блумберг старший аналитик Kayne Anderson Rudnick Джули Биль (Julie Biel). Она отметила, что основные волнения связаны с тем, удастся ли совершить "мягкую посадку" и удержать мировую экономику от рецессии.