МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 5,4 миллиарда обыкновенных акций по цене 34,29 рубля за бумагу, сообщает компания. Госдума разрешила ретейлерам до конца года превышать порог в 25% на рынке

"Внеочередное собрание акционеров одобрило меры, направленные на повышение финансовой устойчивости группы "Аэрофлот" и на реструктуризацию задолженности по аккредитивам. Акционерами принято решение одобрить увеличение уставного капитала ПАО "Аэрофлот" путём размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве до 5 424 308 073 штук по открытой подписке по цене 34,29 рубля", — говорится в сообщении.

"Внеочередным собранием акционеров также принято решение о внесении изменений в устав ПАО "Аэрофлот" в части увеличения количества объявленных акций с текущих 616 080 851 до 5 424 308 073 штук. ("Объявленные акции" — определённое уставом ПАО "Аэрофлот" количество акций, которые акционерное общество вправе размещать дополнительно к уже размещённым акциям). Изменение вступит в силу после регистрации изменений в устав ПАО "Аэрофлот" в Федеральной налоговой службе", — отмечает компания.

В сообщении компании говорится, что указанный размер объявленных акций установлен с запасом, фактический объём размещения будет зависеть от итоговой потребности в финансировании в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, а также от объёма реализации преимущественного права и участия в открытой подписке.

На данный момент уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 2 444 535 448 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии уставный капитал увеличится в 3,2 раза, до более чем 7,86 миллиарда акций. Объем допэмиссии соответствует почти 69% увеличенного уставного капитала, а при размещении указанного количества акций компания может привлечь порядка 186 миллиардов рублей.

"Аэрофлот" уже проводил такую допэмиссию, разместил в позапрошлом году 1,3 миллиарда акций, и по итогам привлек 80 миллиардов рублей. РФ тогда купила акции "Аэрофлота" на 50 миллиардов рублей за счет средств ФНБ. В результате доля России в уставном капитале компании составила 57,34%. В свободном обращении находится 40,7%, 2% приходится на квазиказначейские акции, еще 0,0003% — у менеджмента.