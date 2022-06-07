МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем умеренно повышается к доллару и к евро в отсутствие сильных сигналов, следует из данных Московской биржи. Низкая рыночная активность свидетельствует о выжидательной позиции игроков перед пятничным решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Российский рынок акций снижается без факторов поддержки

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск снижался на 51 копейку, до 60,51 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 64,04 рубля.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" при этом составил 0,85 миллиарда долларов и около 0,83 миллиарда евро соответственно.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

На российском валютном рынке во вторник сохраняется консолидация курсов рубля к основным резервным валютам с небольшой тенденцией к ослаблению последних.

Рубль слабо реагирует на негативный внешний фон, оставаясь под защитой стабильно высокого предложения инвалюты со стороны экспортеров, а также слабого спроса, обусловленного падением импорта и регуляторными ограничениями, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Несмотря на их смягчение, многие покупатели инвалюты пока не имеют достаточных фундаментальных или спекулятивных оснований для активизации", — добавляет он.

При этом игроки рынка обращают внимание на поручение президента РФ Владимира Путина правительству РФ представить до конца июля предложения по новой конструкции бюджетных правил. Они должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, подчеркнул президент.

Рынок нефти торгуется с небольшим понижением около 119 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы ожидают в среду публикацию еженедельных данных по запасам углеводородного топлива в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 июня снизились на 1,8 миллиона баррелей.

Пока же доллар снижается к рублю на 0,9%, евро – на 1,7%. Рублевая цена нефти составляет около 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие принципиально важных событий рубль продолжает показывать слабовыраженную динамику, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Вероятно, в ближайшее время курс продолжит колебаться в диапазоне 60-62,5 рубля за доллар, но в случае усиления продажи валюты экспортерами может в моменте опускаться и ниже 60 рублей", — добавляет он.

Спрос и предложение валюты на текущем уровне сбалансированы на российском рынке, считает София Кирсанова из УК "Первая".

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс в диапазоне 58-60 рублей за доллар", — добавляет она.