МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник в ожидании решений мировых центробанков, в частности Европейского центробанка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль умеренно растет на фоне отсутствия сильных сигналов

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,6%, до 32717,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 12000,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4102,7 пункта.

Трейдеры ждут решений мировых центробанков относительно их монетарной политики, а также прогнозов регуляторов по мировой экономике. Уже на этой неделе в четверг пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого аналитики не ждут повышения его ставки.

На следующей же неделе пройдет заседание ФРС, ожидается, что регулятор повысит свою ставку еще на 50 базисных пунктов. Кроме того, будут опубликованы прогнозы на текущий год по основным показателям экономики США.

Как сказала агентству Блумберг старший инвестиционный стратег BlackRock Лора Купер (Laura Cooper), для появления устойчивого ралли на рынках от центробанков потребуются действительно "голубиные" заявления.